Calcio: incidenti Cesena-Padova, 34 daspo a ultras euganei

PADOVA, 08 AGO - La Digos di Padova ha notificato 34 provvedimenti Daspo, disposti dal questore di Forlì-Cesena, ad altrettanti ultras euganeo coinvolti negli incidenti tra tifoserie, il 4 agosto scorso, in occasione dell'incontro di calcio Cesena-Padova valevole per il turno preliminare della Coppa Italia. Una cinquantina di tifosi del Padova, alcuni dei quali travisati, armati di aste e bottiglie di vetro, eludendo i dispositivi di controllo predisposti dalla polizia hanno aggredito i tifosi cesenati scagliando loro contro bottiglie provocando la reazione dei romagnoli. Gli scontri sono stati sedati dall'intervento delle forze dell'ordine che hanno poi avviato le indagini per accertare i fatti e individuare i responsabili servendosi anche dei sistemi di videosorveglianza e delle immagini riprese dal personale della Polizia Scientifica. E' emerso che gli ultras padovani, sono arrivati allo stadio di Cesena a bordo di sette minivan, uscendo da un casello dell'autostrada alternativo a quello presidiato dalle forze dell'ordine, eludendo così i controlli e il servizio di scorta.

La Digos di Forlì e Padova e il commissariato di Cesena hanno individuato i responsabili consentendo al questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, di emettere i 34 provvedimenti Daspo.

I provvedimenti variano tra due e dieci anni (per complessivi 172 anni) e, per i casi di ultras già gravati in passato di analoghi provvedimenti, con la prescrizione dell'obbligo di firma durante le partite del Padova. Le indagini della polizia proseguono per delineare le condotte violente dei tifosi cesenati che hanno reagito all'aggressione degli ultras padovani e per l'adozione di analoghi provvedimenti inibitori. I tifosi responsabili delle violenze saranno segnalati all'autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi improprie, lancio di oggetti, travisamento. È stato verificato come nell'area circostante lo stadio cesenate il gruppo di circa 50 tifosi ultras padovani si è diretto, a piedi, verso la Curva riservata ai tifosi cesenati e, in particolare, il bar 'Bombonera', abituale ritrovo degli ultras bianconeri, provocandoli ed invitandoli ripetutamente allo scontro. Nell'occasione i tifosi padovani lanciavano bottiglie in direzione dei rivali, determinando una reazione compatta ed immediata dei tifosi cesenati, con 'contatti' e violenze.

