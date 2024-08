Auto tra due Tir e prende fuoco, grave coppia turisti tedeschi

Sono gravissime le condizioni di una coppia di turisti tedeschi rimasta coinvolta questa mattina in un incidente sull'autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Modena sud e il bivio per la A22 Brennero-Modena in direzione Milano. La Bmw su cui viaggiavano i due turisti, 46 e 48 anni, è rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti e ha preso improvvisamente fuoco.

Il tamponamento a catena si è verificato intorno alle10.30 di oggi in prossimità dello svincolo di immissione in A22 dove il traffico risultava incolonnato a causa del restringimento dello svincolo. In base a quanto ricostruito, un Tir ha tamponato la Bmw con a bordo la coppia di turisti tedeschi e la vettura è stata sospinta in avanti, urtando a sua volta un altro tir che la precedeva. La vettura è rimasta incastrata tra i due mezzi pesanti e per cause al momento non accertate, nell'abitacolo dell'autovettura si sono sprigionate fiamme a causa delle quali i due occupanti sono rimasti gravemente ustionati. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord e i Vigili del Fuoco che hanno prontamente estratto dalle lamiere i feriti. I due sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice 3, di massima gravità uno al centro grandi ustionati di Parma e l'altro all'ospedale modenese di Baggiovara, come pure un camionista rimasto lievemente ferito.

Per il tempo strettamente necessario per consentire atterraggio e decollo in sicurezza dell'elisoccorso, è stata inibita al traffico la percorrenza in entrambe le carreggiate (Nord e Sud). In corsia nord è stato sospeso il transito in prima e seconda corsia per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori di Autostrade per la pulizia del manto stradale, quattro pattuglie della Polizia Stradale di Modena Nord e un Carro attrezzi. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del grave tamponamento. L'incidente ha causato importanti ripercussioni alla viabilità



Riproduzione riservata © Copyright ANSA