Temporale a Bologna, chiusa la tangenziale per allagamenti

Il violentissimo acquazzone che ha colpito Bologna e molte altre zone della pianura emiliano-romagnola ha provocato pesanti disagi e numerose richieste d'intervento ai vigili del fuoco.

A Bologna, fra le 20 e le 21, è stata chiusa la tangenziale per allagamenti, fra l'uscita 3 e l'uscita 5, in carreggiata sud. La situazione più critica prima dell'uscita 5, dove due autovetture sono rimaste in panne.

Disagi anche all'aeroporto Marconi di Bologna dove molti aerei sono stati costretti a ritardare la partenza e il decollo.

In molte zone della regione i danni principali sono stati provocati dal vento, con rami e alberi caduti. Molti interventi sono ancora in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA