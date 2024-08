Mondaino si prepara per il 35/o Palio de lo Daino

Dal 15 al 18 agosto il borgo medievale di Mondaino (Rimini) ospiterà la 35/a edizione del Palio de lo Daino, la rievocazione storica che celebra la pace del 1459 tra le signorie Malatesta e Montefeltro. Tema di quest'anno: 'Nel Rinascimento si costruisce il sapere, nel gioco delle carte il futuro è da vedere'. Strade e piazze del centro storico si animeranno con botteghe artigiane, sbandieratori, armigeri, falconieri, giullari, musicisti, spettacoli itineranti e la cucina delle contrade.

Il 18 agosto, in Piazza Maggiore, le quattro contrade di Borgo, Contado, Castello e Montebello si sfideranno per il palio in una serie di prove: la disfida dei balestrieri, la corsa delle oche e il Giuoco de lo Palio. L'apertura della manifestazione prevede un corteo di nobili, soldati e musici con costumi rinascimentali. Tra gli spettacoli, quelli di giocoleria e acrobazia, oltre alle rappresentazioni teatrali come 'All'improvviso la rima' di Gianluca Foresi. Tra gli appuntamenti musicali spicca il gran concerto dei Carmina Burana accompagnato dalle danze della compagnia il Lauro e dal fuoco della compagnia Opera Fiammae, sotto la direzione del maestro Federico Raffaelli.

Saranno un centinaio le botteghe storiche con artigiani provenienti da diverse regioni italiane e da Paesi come Spagna e Repubblica Ceca. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Mondaino con il supporto del Comune e varie associazioni locali, è parte del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e della Rete di manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna.



