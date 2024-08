La Perla, tavolo a oltranza al Mimit il 10 e 11 settembre

BOLOGNA, 06 AGO - Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha calendarizzato un tavolo tecnico a oltranza il 10 e 11 settembre con tutte le procedure coinvolte nella vertenza La Perla: l'amministrazione straordinaria di La Perla Manufacturing (la società produttrice), il curatore di La Perla Italia (i negozi), i curatori italiani e i liquidatori inglesi di La Perla Uk (la società che detiene il marchio).

L'incontro servirà a elaborare un protocollo su perimetro e modalità di vendita congiunta del gruppo, che permetta inoltre di fare ripartire l'attività dell'azienda visto che a settembre l'amministrazione straordinaria e i sindacati vogliono essere nelle condizioni di riprendere la produzione (inizialmente con 30-40 persone).

Il tavolo rappresenterebbe l'estrema ratio per arrivare all'intesa: l'auspicio del ministero è che le parti trovino un accordo prima, quindi nelle prossime settimane.

"L'obiettivo di tutti è quello di fare ripartire l'azienda con tutte le procedure allineate, perché il marchio senza maestranze non funziona e viceversa. Questo tavolo è servito per coordinare tutti su questo obiettivo, saremo vigili come sempre - spiega Mariangela Occhiali della Uiltec - Oggi usciamo dal tavolo con un intento che sembra comune, con un obiettivo che è quello di far ripartire l'azienda con tutte le sue procedure".

