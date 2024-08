Incidente in A1 nel Modenese, coda per 10 chilometri

MODENA, 06 AGO - Italia spaccata a metà per un incidente nel Modenese tra mezzi pesanti sull'autostrada A1 Milano-Napoli: ci sono ben dieci chilometri di coda in Emilia tra Reggio Emilia e Valsamoggia in direzione Bologna. Nella notte, intorno alle 3.40, al chilometro 172, un camion alimentato a Gnl - gas naturale liquefatto - si è scontrato contro un altro mezzo pesante, della società Autostrade, che in quel momento era fermo per segnalare un cantiere. Il mezzo a Gnl ha quindi perso gas da uno dei due serbatoi richiedendo l'intervento di diverse squadre dei pompieri. Sul posto anche la Polizia stradale. Gli uomini del nucleo travasi dei vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per bruciare il gas rimasto all'interno del mezzo. Complesse e delicate operazioni che hanno richiesto la chiusura del tratto autostradale con pesanti conseguenze per la circolazione. Ai tantissimi automobilisti in coda è in atto la distribuzione di acqua.

Si sono concluse intorno alle 17 con il trasporto del camion fuori dalla A1 le operazioni a seguito dell'incidente. Lungo e complesso l'intervento dei vigili del fuoco, oltre dieci ore di lavoro. La coda alle 17 risulta ridotta da dieci a otto chilometri. Notevoli i disagi per gli automobilisti.

Si consiglia di uscire a Modena Nord, dove si segnalano code, percorrere la SS9 Via Emilia, e rientrare in autostrada a Valsamoggia. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Firenze e Roma, seguire indicazioni per la A15 Parma-La Spezia, poi la A12 Genova-Livorno, poi la A11 Firenze-Pisa e immettersi sulla A1. Presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA