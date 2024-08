Alluvione: proseguono i lavori di ripristino dell'Idice

Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza lungo il fiume Idice, tra Molinella e Budrio, nel bolognese, nei pressi del Ponte della Motta, crollato a causa dell'alluvione del maggio 2023.

Due i macro-interventi avviati subito dopo l'esondazione dell'anno scorso per un investimento totale di 32 milioni, di cui uno già terminato. Il secondo è, invece, in pieno svolgimento con la ricostruzione degli argini e la realizzazione di barriere impermeabili (diaframmature plastiche) all'interno degli argini stessi. Le opere sono concluse all'80% e termineranno entro inizio ottobre. Il cantiere continuerà, infatti, per tutta l'estate, rispettando i tempi previsti.

Infine, entro l'anno sarà affidato un nuovo intervento da 20 milioni con risorse stanziate da ordinanza del commissario.

Oggi il sopralluogo di Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione con delega alla Protezione civile, accompagnata dalla sindaca di Budrio, Debora Badiali, dal sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, e da Matteo Montanari, sindaco di Medicina, che ha appena assunto la delega alla Ricostruzione post alluvione per la Città metropolitana e con cui, a seguire, si è recata in Municipio per fare il punto complessivo sui cantieri in corso.

"Terminato nel minor tempo possibile il primo macro intervento - ha detto Priolo - stiamo completando ora la ricostruzione dei rilevati degli argini. Questo è sicuramente il cantiere più complesso e oneroso attivato dopo gli eventi di maggio 2023, che hanno causato danni ingenti delle sponde arginali dell'Idice per circa quattro chilometri: quello di oggi, quindi, non è il primo sopralluogo sul posto e non sarà l'ultimo. Dopo aver riportato nel proprio letto il corso d'acqua e garantito il deflusso, si prosegue alla ricostruzione degli argini e alla loro impermeabilizzazione. Il ripristino di questo tratto è fondamentale e rispettare i tempi di consegna è un segnale di attenzione e di rispetto verso le comunità duramente colpite dall'alluvione".



