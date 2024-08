A Bologna alla spesa al super, 65mila euro per le Due Torri

Si è conclusa il 30 giugno la raccolta fondi organizzata da Coop Alleanza 3.0 nei suoi oltre 50 punti vendita di Bologna e provincia per sostenere le Due Torri. E il risultato è di 65mila euro destinati al restauro della Torre Garisenda e alla manutenzione della Torre Asinelli.

Per tutta la durata dell'iniziativa, il 5% del prezzo di vendita dei prodotti dei brand aderenti è stato destinato alle Due Torri con partner del territorio come Italia Zuccheri, Santarosa, e Tattini, che si sono aggiunti alle aziende che già all'inizio del 2023 avevano risposto all'appello della Cooperativa ovvero Alcisa - Salumifici Granterre, Dalfiume Nobilvini, Eridania, Filicori Zecchini, Il Poggio, Natural Salumi-Gruppo Bisanzio e Villani Salumi. Aziende che la cooperativa ringrazia, convinta che "restituire le torri restaurate alla città significa salvaguardare un tesoro storico e artistico fondamentale per la comunità".



