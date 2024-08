Pulmino di scout contro un muretto nel Reggiano, cinque feriti

REGGIO EMILIA, 04 AGO - Cinque feriti in un incidente stradale nel Reggiano, dove un pulmino di boy scout è finito contro un muretto sulla Sp513R, all'altezza del comune di Vetto, tra l'Appennino e la Val d'Enza, oggi pomeriggio intorno alle 18.30. A bordo c'erano nove persone: cinque scout minorenni e quattro accompagnatori. I feriti sono in totale cinque ma non è chiaro quanti di questi siano i minori. Quel che è finora emerso è che la situazione più seria è quella di una ragazzina, portata all'ospedale Maggiore di Parma in elisoccorso, ma non è in pericolo di vita: per lei si sospettano fratture a entrambe le gambe. Gli altri quattro feriti sono stati portati con codici di lieve entità, per accertamenti, all'ospedale Sant'Anna di Castelnovo Monti.

La comitiva stava rientrando a casa col mezzo della parrocchia di Noceto, nel Parmense, dopo una giornata trascorsa a Montemiscoso, nel Reggiano, per un raduno con altri boy scout della zona. Illeso il conducente. Tra le ipotesi quella che l'uomo alla guida del mezzo possa aver avuto un colpo di sonno.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i carabinieri e la polizia municipale.

