BOLOGNA, 03 AGO - Ricerche in corso da Ferrara a Napoli, ma non solo, per una ragazza di 26 anni che si è allontanata volontariamente da casa (Ferrara). Prefettura e famiglia hanno autorizzato i carabinieri a diffondere la sua foto e le sue generalità. Si tratta di Manuela Goglino, alta un metro e 60, corporatura media, mora, capelli lunghi. Verosimilmente si sarebbe diretta verso Napoli.

