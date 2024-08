Pri ricorda Spadolini, protagonista assoluto della sua epoca

RAVENNA, 03 AGO - "Giovanni Spadolini, che si era caricato sulle spalle il Pri orfano di Ugo La Malfa, è stato protagonista della vita politica italiana in un momento particolarmente difficile e complesso della nostra storia del dopoguerra. Non a caso il Presidente Pertini, nel giugno 1981, in uno dei momenti più difficili della nostra giovane Repubblica, dopo le inquietanti vicende di Gelli e la P2, lo incaricò di formare il governo e lui, con la grandezza intellettuale, la fermezza nei principi e l'integrità morale, riuscì nell'intento, diventando così il primo Presidente del Consiglio non democristiano della storia repubblicana e lasciando un segno indelebile nella storia dei governi del Paese". Così Eugenio Fusignani, segretario politico del Partito repubblicano dell'Emilia-Romagna, ricorda Spadolini alla vigilia del 30/o anniversario della morte, avvenuta a 69 anni il 4 agosto 1994.

Spadolini, che fu anche presidente del Senato e più volte ministro, senatore a vita dal '91 su nomina di Cossiga, segretario nazionale del Pri fra il '79 e l'87, è stato - sottolinea Fusignani - "un protagonista assoluto della sua epoca che attraversò con la sua grandezza intellettuale e culturale e con l'orgoglio di appartenere a quella illuminata Italia di minoranza, laica e civile, 'l'Italia della ragione', in cui si erano sempre identificati tanti degli uomini che avevano contribuito a determinare il progresso politico, sociale, economico e culturale del nostro Paese".

