Forte temporale a Rimini, strade allagate e blackout

BOLOGNA, 03 AGO - Un violento temporale si è abbattuto intorno alle 13 su Rimini e provincia creando disagi alla cittadinanza. Nella città capoluogo le forti precipitazioni hanno messo in difficoltà il sistema fognario con l'acqua che - nel giro di pochi minuti - ha invaso le vie di comunicazione arrecando problemi al traffico. Tante le segnalazioni ai Vigili del Fuoco per scantinati allagati. A seguito del maltempo, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, "attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. Sottopassi e strade allagate - aggiunge - alberi caduti, black out elettrici in varie parti della città. Si sta lavorando per superare quanto prima le criticità in corso".

La pioggia - ora cessata - è stata accompagnata da fulmini e locali grandinate. I rovesci erano stati preannunciati da una allerta gialla emessa dalla Protezione Civile e dall'Arpae a partire dalle 12 su tutta la Romagna. "L'ira di Zeus si scatena con rovesci e temporali - osservato sulla sua pagina Facebook il meteorologo riminese e divulgatore scientifico Ampro, Roberto Nanni - che scaricano in poco tempo oltre 60 mm di pioggia" sul Riminese.

