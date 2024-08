Digitale e intermodale, futuro del trasporto pubblico con MaaS

BOLOGNA, 03 AGO - Organizzare, prenotare e pagare il proprio viaggio online, tramite app, con la possibilità di utilizzare diversi mezzi di trasporto - dal treno, al bus, ai servizi di car e bike sharing, passando anche da taxi e parcheggi - e di spostarsi da una regione all'altra: si chiama "Mobility as a Service for Italy (MaaS)" il progetto Pnrr che punta ad arrivare a una completa digitalizzazione e intermodalità del trasporto pubblico locale su scala nazionale.

L'Emilia-Romagna è una delle Regioni scelte dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prima sperimentazione. Il progetto vuole imprimere una forte accelerazione alla digitalizzazione del trasporto pubblico locale con vantaggi per l'ambiente, la qualità della vita nelle nostre città, oltre che per gli stessi cittadini. Per testare il sistema MaaS, ad oggi ancora in costruzione, è prevista la partecipazione attiva di 5.000 cittadini dell'Emilia-Romagna, di cui 500 residenti nelle aree interne e 100 con disabilità. La sperimentazione durerà sei mesi. Per partecipare alla sperimentazione occorre essere maggiorenni e residenti in Emilia-Romagna. In seguito, i soggetti selezionati saranno invitati a scaricare l'app MaaS, che traccerà in forma anonima gli spostamenti sui diversi mezzi di trasporto disponibili e sarà chiesto di compilare brevi questionari sul gradimento e sull'efficacia dei servizi. I selezionati riceveranno un incentivo sotto forma di bonus trasporti precaricati sull'app MaaS con le seguenti modalità: 10 euro al mese con la condizione che dal secondo mese, siano stati utilizzati almeno 5 euro del mese precedente.

