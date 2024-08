Stalking all'ex, respinta l'istanza di revoca della misura

Il Gip del tribunale di Modena Carolina Clò ha rigettato l'istanza con cui il 39enne sottoposto ad un divieto di avvicinamento alla casa e al luogo di lavoro della ex, una parrucchiera che lavora in provincia, aveva chiesto la revoca della misura. Nell'interrogatorio di garanzia l'indagato per stalking, difeso dall'avvocato Flavia Sandoni, ha sostanzialmente negato gli addebiti contestati, dicendo anche che la vittima lo avrebbe denunciato per gelosia. La donna, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi, aveva denunciato minacce, in un caso con un coltello puntato alla gola. Poi di aver visto l'auto dell'ex più volte passare davanti al proprio negozio e di aver paura a tornare a casa da sola. Il giudice, nel valutare le dichiarazioni del 39enne, ha sottolineato come queste siano in contrasto con quelle della persona offesa, della cui attendibilità e credibilità non c'è motivo di dubitare, visto che sono state riscontrate dalle indagini svolte finora dai carabinieri. Le parole di lui non appaiono dunque credibili e convincenti e allo stato, il complessivo quadro indiziario non risulta mutato e l'istanza di revoca va respinta.



