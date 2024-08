Sequestro di Tommaso Onofri, concessa semilibertà a Raimondi

Salvatore Raimondi, condannato a 20 anni per il rapimento del piccolo Tommaso Onofri la sera del 2 marzo 2006 a Parma, ha ottenuto la semilibertà: esce la mattina presto dal carcere di Forlì e lavora come magazziniere.

Ne dà notizia la Gazzetta di Parma.

I giudici del tribunale di Parma, al processo, dettero credito alla sua versione dei fatti: fu lui che sfilò il piccolo Tommy dal seggiolone e lasciò un impronta sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia, ma fu Mario Alessi ad uccidere il bambino. Alessi è stato condannato all'ergastolo mentre Antonella Conserva, all'epoca compagna di Alessi, sta finendo di scontare una condanna a 24 anni.

Raimondi ha già scontato 16 anni e mezzo di carcere, ma non è ancora libero perché nel 2018 è stato condannato a tre anni e mezzo per estorsione nei confronti di un altro detenuto.

"Provo una profonda amarezza - dice sempre alla Gazzetta di Parma Paola Pellinghelli, la madre del piccolo Tommy - quando sento parlare di permessi, sconti o semilibertà. Questa non è giustizia, è ingiustizia".



