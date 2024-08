Riprese a Ferrara per Rosa Elettrica, serie Sky con Giannetta

La città di Ferrara sarà parte del set di 'Rosa Elettrica', la nuova serie tv per SKY interpretata da Maria Chiara Giannetta e diretta da Davide Marengo. In questi giorni, infatti, alcuni uffici della Casa municipale sono interessati dalle riprese della casa di produzione cinematografica Cross Productions Srl, che registrerà altre scene nel centro della città, in concerto con il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi. In piazza Savonarola, da ieri, sono infatti ben visibili alcuni camion con la scritta: "Attenzione, set cinematografico".

Oggi la produttrice Ornella Bernabei ha incontrato sul set l'assessore Matteo Fornasini, che ha portato i saluti allo staff in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Ferrara.

"Ferrara continua a supportare il cinema e le serie tv - dice il sindaco Alan Fabbri -. Adattata liberamente dall'omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo), Rosa Elettrica è un action thriller in sei puntate che vedrà protagonista Maria Chiara Giannetta, nei panni di Rosa Valera, una giovane agente sotto copertura, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando capisce che c'è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.

La sceneggiatura è firmata da Giordana Mari, che guida una writers' room con Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli, Giampaolo Simi, Michela Straniero e Vittorino Testa.

Le riprese avverranno in collaborazione con il supporto di Emilia Romagna Film Commission. La serie, che vedrà il patrocinio del Comune di Ferrara, arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.



