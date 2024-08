Incendio sui colli bolognesi, paura e alcuni evacuati

Sono andate avanti tutta la notte le operazioni di contenimento da parte dei Vigili del fuoco di un vasto incendio in corso da ieri pomeriggio nella zona di Monte Calvo, colline a ridosso di Pianoro e San Lazzaro, nei pressi di Bologna.

Si tratta di una zona di boschi ma residenziale e alcune persone precauzionalmente sono state evacuate dalle abitazioni e da un agriturismo. Il fuoco sulle colline e la nuvola di fumo sono visibili anche dalla città. Le fiamme sono arrivate fino a poche decine di metri dalle case.

"La situazione pare essere in considerevole miglioramento e permane un monitoraggio costante da parte dei Vigili del fuoco sui vari fronti per evitare peggioramenti", è l'aggiornamento alle 4:30 del sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini. In mattina è previsto un sopralluogo e si proseguirà con la bonifica, sperando di far rientrare le famiglie evacuate da via del Parco e via Rio Fabbiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA