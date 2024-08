Due morti in un incidente in A14 nel Bolognese

BOLOGNA, 02 AGO - Due anziani sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 13 sulla A14, nel tratto tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna. Si sarebbe trattato di un tamponamento fra tre veicoli, la cui dinamica è ancora da ricostruire. Sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale di Autostrade. Si registrano code in entrambe le direzioni. Le vittime sono Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, due coniugi entrambi ottantenni e residenti a Forlì. Alla guida della Dacia Duster della coppia c'era la donna, che avrebbe improvvisamente perso il controllo: l'auto è finita tra due mezzi pesanti, uno dei quali era fermo in una piazzola di sosta, restando schiacciata. A quanto si apprende, i due stavano raggiungendo Bologna dove vive la figlia Francesca, stimato medico all'ospedale 'Maggiore', per fare visita ai nipoti. Per ricostruire con precisione cause e dinamica dell'incidente mortale sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale, sottosezione Bologna Sud, intervenuti con 118 e vigili del fuoco. Al momento dello schianto il traffico era abbastanza scorrevole e non è del tutto escluso che la donna possa avere avuto un malore, che potrebbe averla fatta sbandare.

