Dipendente comunale accoltellato a Bologna, è grave

Un dipendente 63enne del Comune di Bologna, in servizio al quartiere Santo Stefano, è stato accoltellato in modo grave da un uomo di 57 anni, già fermato dalla Polizia. Il ferito, raggiunto da una decina di fendenti all'addome e agli arti superiori, è stato trasportato con il codice di massima gravità all'ospedale 'Maggiore' e sottoposto a intervento chirurgico.

L'aggressione è avvenuta verso le 14.30 nei locali del circolo 'Casa delle associazioni al Baraccano', in via Santo Stefano, luogo gestito dall'Aics-Associazone italiana cultura sport di Bologna. A chiamare i soccorsi e la Polizia è stato un dipendente del bar del circolo, che ha fornito le descrizioni dell'autore che si era nel frattempo allontanato.

Una pattuglia, arrivata in pochi minuti sul posto, ha rintracciato il 57enne in una stradina limitrofa e lo ha fermato. Aveva i vestiti intrisi di sangue e ha provato ad opporre resistenza, ma è stato subito messo in sicurezza e sottoposto a perquisizione personale. Addosso aveva tre coltelli, di cui uno di circa 21 centimetri anch'esso ricoperto di sangue. Il 57enne aveva già precedenti penali per furto e lesioni personali.

Sono in corso indagini per ricostruire i motivi del gesto, che sembrerebbero essere legati alla precedente attività lavorativa della vittima come assistente sociale. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la vicesindaca, Emily Clancy e la presidente di quartiere, Rosa Maria Amorevole, si sono recati all'ospedale 'Maggiore' per accertarsi delle condizioni del dipendente comunale ferito e portare vicinanza ai famigliari.





