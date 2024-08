Calcio: il Bologna ufficializza l'acquisto di Erlic

Martin Erlic è un nuovo difensore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l'acquisto del difensore, che arriva dal retrocesso Sassuolo per 7 milioni di euro, con contratto quadriennale da 800mila euro con opzione per una ulteriore stagione "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'US Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Erlic. Quarto calciatore croato della storia del Club, reduce dalla spedizione agli Europei con la propria Nazionale, è un centrale di struttura fisica e grande senso della posizione con già 4 stagioni da titolare in Serie A alle spalle. Classe '98, è forte nel gioco aereo e attento in marcatura, solido e affidabile". Questa la nota del club rossoblù, che ricorda anche la partecipazione di Erlic agli ultimi Europei e mondiali con la Croazia. Dopo la cessione di Calafiori, arriva quindi un rinforzo in difesa, con il Bologna a caccia di un ulteriore centrale per rinforzare la difesa di Vincenzo Italiano.



