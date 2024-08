Sos incendi, nell'ultima settimana 45 roghi in Emilia-Romagna

BOLOGNA, 01 AGO - Solo nell'ultima settimana sono stati registrati dai vigili del fuoco 45 incendi in Emilia-Romagna di estensione uguale o superiore all'ettaro (i più significativi a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, e nel Riminese). Sale l'allerta per gli incendi che da sabato 3 agosto al primo settembre sarà arancione: lo stato di "grave pericolosità" per il rischio di roghi boschivi riguarderà le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nelle altre province si conferma l'allerta gialla. Il provvedimento è stato emanato con atto del direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, d'intesa con la direzione regionale dei vigili del fuoco e il Comando regione carabinieri forestale, in seguito alla riunione di coordinamento cui hanno preso parte anche il centro funzionale Arpae-Simc e la direzione regionale Ambiente.

Le previsioni meteo a lungo termine, elaborate da Arpae-Simc, indicano la prevalenza fino a fine agosto sull'Emilia-Romagna di un campo anticiclonico con temperature massime elevate, e precipitazioni al di sotto della media stagionale. L'indice di suscettività per il rischio incendi è alto nei settori occidentali e molto elevato nelle pianure orientali.



