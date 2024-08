Fermo da parte dei Nas per 4 tonnellate di alimenti nel Reggiano

Il fermo di 4.173 chilogrammi di vari prodotti alimentari, dal valore commerciale di circa 20.000 euro; la revoca del riconoscimento sanitario - il cosiddetto bollo Ce - di una azienda dedita all'importazione ed allo stoccaggio di prodotti alimentari di fatto inoperante da diversi anni e una sanzione pecuniaria di 2.000 al legale responsabile dell'attività. Questo il bilancio di una ispezione igienico-sanitaria condotta, nel Reggiano, dai Carabinieri del Nas di Parma e dal personale dell'Ausl di Reggio Emilia presso un deposito relativo a due società di cui una attiva nell'importazione ed una nella commercializzazione di carne fresca e surgelata..

Nel dettaglio le oltre 4 tonnellate di prodotti sottoposti a fermo, riguardano principalmente kebab e, in minore quantità, patatine fritte, yogurt, maionese, farina di ceci e olive, a carico dell'azienda dedita alla commercializzazione all'ingrosso. Benché i prodotti fossero tracciati, il provvedimento è stato adottato a causa dell'omessa adozione delle procedure di autocontrollo da parte dell'operatore, in particolare quelle relative alla gestione della rintracciabilità degli alimenti. Gli stessi prodotti potranno essere svincolati soltanto quando l'azienda si sarà dotata di manuale di autocontrollo, ossia l'Haccp, che ogni azienda di settore deve possedere per la prevenzione e la gestione dei rischi connessi alla sicurezza alimentare.



