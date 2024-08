Aggrediti e minacciati con un machete nel Reggiano

Li hanno accerchiati, schiaffeggiati e poi minacciati puntandogli un machete alla gola. È successo a Novellara, nella Bassa Reggiana, dove quattro giovani fra i 21 e i 23 anni sono stati denunciati tutti con l'accusa in concorso di porto d'armi od oggetti atti a offendere; due di loro dovranno anche rispondere di minaccia aggravata e lesioni nei confronti di due coetanei.

I fatti risalgono a domenica scorsa quando durante una festa privata si è accesa una discussione tra le parti. I sei si sono dati appuntamento nel parcheggio di un ristorante per chiarirsi.

E qui è scattata la violenza. Alcuni cittadini hanno segnalato la rissa e sul posto sono subito arrivati i Carabinieri di Guastalla. Il gruppo di aggressori è fuggito e i militari hanno raccolto le testimonianze delle vittime avviando le indagini.

Gli inquirenti hanno poi identificato i quattro presunti autori, sequestrando loro due machete in ferro battuto di 44 centimetri di lama, una mazza da baseball in alluminio lunga 63 centimetri, un tirapugni in ferro, un tubo di gomma dura di 68 centimetri e un'altra mazza artigianale lunga oltre un metro, nascosti tra bagagliaio e sedili della loro auto perquisita dagli investigatori.



