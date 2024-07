Un parco fotovoltaico sulla Dino Corsini in Valsamoggia

ROMA, 31 LUG - E-Wide, la società di servizi energetici del gruppo Tremagi holding di Illumia ha completato l'installazione di un impianto fotovoltaico per l'autoproduzione di energia elettrica per la società Dino Corsini, collocato sopra al tetto dell'azienda bolognese in Valsamoggia. Per il progetto, E-Wide ha coinvolto il fornitore SistemiFotovoltaici.com, che ha contribuito a posare oltre 600 pannelli solari.

L'impianto, che copre una superficie di quasi 1.500 metri quadri ha una potenza totale di 306 kW e una produzione annua di 342.634,10 kWh. Il parco solare fotovoltaico per l'autoproduzione di energia elettrica è stato completato pochi giorni fa e l'energia prodotta sarà destinata all'autoconsumo.

"Da sempre la missione di E-Wide è quella di conciliare questi due aspetti, in particolare sul tema di energie rinnovabili. Per questo la partnership con l'azienda Dino Corsini si è dimostrata da subito una bellissima opportunità, instaurando la possibilità di lavorare a un progetto così stimolante e innovativo con un partner di concreta rilevanza per il nostro territorio» ha commentato Matteo Carassiti, ceo di E-Wide.

La Dino Corsini è una società bolognese attiva da più di 40 anni nella produzione di prodotti colati da forno, come plum cake, tortine e pancake convenzionali, proteici e senza glutine e partner, per la produzione Private Label, di tutte le catene GDO e Discount e delle principali industrie italiane del settore.

"La scelta di Dino Corsini di realizzare un impianto fotovoltaico è stata motivata principalmente da due fattori: un'ottica di risparmio economico, dal momento che oggi la spesa energetica per le Imprese rappresenta una variabile poco prevedibile nel bilancio aziendale, e da un progetto di abbattimento delle emissioni di CO₂ e di altri agenti inquinanti che vengono generati normalmente nella fase di Produzione" ha concluso il ceo di Dino Corsini, Jacopo Malacarne.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA