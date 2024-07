Tour di un mese in Giappone per Gruppo Ocarinistico Budriese

Il Gruppo Ocarinistico Budriese (Gob) sta per partire per una lunga tournée in Giappone, con 23 concerti in programma in tutto il paese dal 22 agosto al 28 settembre, in teatri solitamente dedicati alla musica classica e tutti con capienza superiore ai mille posti.

Negli ultimi dieci anni ha fatto cinque tournée in Giappone, un vero record, considerando la pausa forzata a causa della pandemia, a testimonianza dell'originalità e della qualità musicale di livello mondiale che il gruppo emiliano ha raggiunto negli ultimi vent'anni. "Quella dell'Ocarina è una storia tipicamente italiana, capace di mescolare cultura alta e tradizione popolare in una realtà complessa e affascinante, che riscuote grandi successi all'estero ma al tempo stesso è purtroppo quasi completamente ignorata in Italia, anche se di recente abbiamo ottenuto il riconoscimento come materia di insegnamento al Conservatorio di Bologna", commenta Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Il tour verrà festeggiato il giorno prima della partenza con un concerto a ingresso libero del Gob martedì 20 agosto, alle 21, al Castello di Bentivoglio (Bologna), nell'ambito del XXVIII Festival di musica da camera.

L'ocarina è un flauto fatto di argilla, inventato da Giuseppe Donati nel 1853 a Budrio, comune del bolognese. Dopo aver realizzato cinque ocarine di diverse dimensioni, Donati nel 1863 formò un primo ensemble che dal 1870 divenne settetto, esibendosi con grande successo in tutta Europa per anni, proponendo musiche originali e arrangiamenti di arie da opere famose. Il Gruppo Ocarinistico Budriese è attivo da molti anni, si è esibito in più di mille concerti in Italia e all'estero e ha registrato numerosi dischi.



