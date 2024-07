Parigi: Trap donne, Rossi e Stanco in corsa per la finale

A Chateauroux è cominciata con i primi 75 piattelli delle qualificazioni anche la prova di Trap femminile dei Giochi 2024.

A guidare la classifica provvisoria sono le spagnole Mar Moline-Magrina, perfetta con 75/75, e Fatima Galvez, seconda con 74/75. A quota 73 le tallonano l'azzurra Silvana Stanco e la kazaka Mariya Dmitryienko, mentre a 72 ci sono l'olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi e la portoghese Maria Ines Coelho de Barros.

Le due italiane sono quindi pienamente in corsa per la finale di domani, quando sono in programma gli ultimi 50 'lanci' delle qualificazioni e poi la finale, disputata dalle migliori sei della classifica complessiva.

Quanto alla gara maschile, dopo la finale alla quale non si sono qualificati Pellielo e De Filippis, l'oro è andato al britannico Nathan Hales, l'argento al cinese Ying Qi e il bronzo al guatemalteco Jean Pierre Cardenas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA