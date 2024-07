Incidente in moto, 21enne di Carpi muore all'ospedale

È morto all'ospedale Maggiore di Bologna Mattia Spigato, 21enne di Carpi (in provincia di Modena) vittima venerdì scorso di un incidente mentre era in sella ad una motocicletta a Rovereto sulla Secchia, sempre nella provincia emiliana. Il giovane era apparso da subito in condizioni disperate e nella giornata di oggi i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare ufficialmente l'avvenuto decesso.

Secondo la ricostruzione, il centauro venerdì scorso avrebbe fatto tutto da solo, finendo fuori strada con la moto mentre rientrava verso casa a Carpi.



