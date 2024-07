Cambio al comando del Raggruppamento 'Strade sicure'

Cambio al comando del raggruppamento di 'Strade sicure' di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche tra il comandante del comando militare Esercito 'Emilia-Romagna', colonnello Francesco Randacio, cedente e il comandante del sesto reggimento logistico di supporto generale, colonnello Lorenzo Latini.

L'avvicendamento ha avuto luogo alla caserma 'Cialdini', sede del comando militare Esercito 'Emilia-Romagna'. Per il prossimo semestre, il colonnello Latini guiderà circa 500 militari che attualmente operano, nelle 'piazze' di Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Parma, Rimini, Firenze, Prato, Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, Perugia (Assisi) e Ancona, in concorso e congiuntamente alle Forze dell'ordine per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la sorveglianza dei punti sensibili.

Il passaggio di comando è stato ufficializzato dal comandante delle forze operative Nord, generale di corpo d'armata Maurizio Riccò, alle cui dipendenze il nuovo comandante del raggruppamento opererà nella rispettiva area di competenza.





