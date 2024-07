Scontro nel Bolognese, muore un 29enne

Un motociclista di 29 anni, residente a Bologna, è morto in un incidente avvenuto verso mezzogiorno in via Lunga, nel territorio di Valsamoggia. Si è trattato di uno scontro fra la moto sulla quale viaggiava e un camion, avvenuto all'altezza di un distributore di benzina. Da una prima ricostruzione, il motociclista stava procedendo da Anzola verso Crespellano quando c'è stato l'impatto con il mezzo pesante, che viaggiava in direzione opposta e il cui autista avrebbe svoltato a sinistra per entrare nell'area di servizio.

Nell'urto il 29enne è deceduto sul colpo. Via Lunga è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorritori del 118 e delle forze dell'ordine. Per i rilievi e la via viabilità è intervenuta la polizia locale di Valsamoggia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA