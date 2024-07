Parrucchiera denuncia l'ex per stalking, disposta una misura

Lei è una giovane parrucchiera che lavora in un Comune della Provincia di Modena e ha denunciato un uomo con cui aveva avuto una relazione e che negli ultimi mesi le avrebbe reso la vita un incubo. Nei confronti di lui, 39enne, già sottoposto ad ammonimento, i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, oltre al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo. Il provvedimento è stato disposto dal Gip Carolina Clò su richiesta del pm Ilaria Corbelli, nell'ambito di un fascicolo per stalking.

La ragazza, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi, prima di decidersi a sporgere denuncia ha fatto moltissime segnalazioni tra le quali una in cui ha riferito che lui le ha messo un coltello alla gola. Ha denunciato di aver visto l'auto dell'ex più volte passare davanti al proprio negozio durante i suoi turni, fermandosi e partendo sgommando. E poi messaggi di insulti e pesanti minacce, comportamenti che l'hanno costretta ad aver paura a girare sola e a farsi sempre accompagnare a casa da qualcuno. Ha riferito la sensazione di sentirsi controllata e per questo ha installato telecamere e ha anche acquistato un dispositivo di allarme sonoro, da poter attivare se si trova in pericolo. Per tutta la situazione che ha dovuto affrontare è seguita da una psicologa. L'uomo ha svariati precedenti.



