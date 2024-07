Investito dal trattore, padre indagato per omicidio colposo

La procura della Repubblica di Bologna ha aperto un fascicolo sull'incidente avvenuto sabato pomeriggio a Monte San Pietro dove è morto un bambino di 12 anni, dopo essere stato investito da un trattore agricolo guidato dal padre, che è indagato per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, per svolgere gli accertamenti medico legali.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato investito in retromarcia, nell'appezzamento agricolo della famiglia, durante una manovra.



