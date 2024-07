In un podcast il racconto di Giordano di un salvataggio in mare

Una missione di salvataggio sulla nave Life Support di Emergency raccontata da Paolo Giordano: è la nuova iniziativa di Chora Media che presenterà il lavoro dello scrittore in forma di podcast il prossimo 8 settembre, in occasione del Festival di Emergency a Reggio Emilia. In viaggio non pregare racconta l'esperienza vissuta dallo scrittore in dieci giorni di navigazione sulla nave di Emergency, la Life Support, una delle navi che dal 2022 si occupa del salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. La "crisi del Mediterraneo esiste in fase acuta almeno dal 2013" e, insieme a lei, resta anche la crisi del modo in cui ne parliamo: Giordano ne è consapevole e porta con sé questi pensieri quando si imbarca nel porto di Augusta. Nei dieci giorni di navigazione in missione di salvataggio e soccorso, tutto sembra come lo riportano le immagini in tv: il gommone, i naufraghi a bordo, i piedi martoriati dentro le ciabatte di plastica, persino gli sguardi. E tuttavia, al tempo stesso, ogni cosa gli si presenta completamente diversa.

"Sento di dover fornire delle motivazioni al mio essere qui, a bordo della Life Support, la nave di Emergency per i soccorsi nel Mediterraneo. O meglio, sento di dovere delle motivazioni al mio non essere stato qui molto prima. Non me ne sono occupato in alcun modo e ne ho parlato poco anche nelle conversazioni private. Non so dire esattamente perché. Una ragione riguarda senza dubbio la mia estraneità nei confronti del mare aperto, il senso di smarrimento che mi provoca, e il mal di mare di cui soffro. Ma è una scusa futile. La verità è che ho sempre avuto paura, molto più che del Mediterraneo, di non saper trovare le parole giuste per raccontarlo" dice lo scrittore. Il podcast sarà on air dall'8 settembre su tutte le piattaforme audio streaming, in 4 puntate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA