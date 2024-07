Cade in bici, morto villeggiante 76enne nel Modenese

Un uomo di 76 anni residente a Lucca è morto oggi intorno alle 12.20 in seguito ad una caduta in bicicletta, mentre, con moglie ed amici, stava percorrendo il sentiero 567 nella zona di Roccapelago, a Pievepelago in provincia di Modena. A farlo sapere è il Soccorso alpino dell'Emilia Romagna. La vittima in questi giorni era in villeggiatura nella vicina Sant'Anna Pelago, sull'Appennino.

L'allarme per l'intervento dei soccorsi è stato lanciato tramite l'app GeoResQ che ha portato all'immediata attivazione della centrale operativa nazionale del soccorso alpino e speleologico, che ha subito inoltrato la chiamata al 118 che, a sua volta, ha inviato una squadra territoriale del soccorso alpino di Pievepelago. Sul posto è stata inviata anche una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza, insieme all'elisoccorso di Pavullo. Giunti i soccorsi sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione non si è potuto fare altro che constatare il decesso.



