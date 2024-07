Allerta caldo, a Bologna tre giorni di bollino rosso

Tre giorni di caldo da bollino rosso a Bologna: fino a mercoledì sarà massima allerta, secondo l'indicatore del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che certifica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione.

Il bollettino sulle ondate di calore prende in considerazione 27 città italiane, Bologna è l'unica emiliano-romagnola: il bollino rosso per Bologna, insomma, non significa che per le altre città della regione la situazione sia migliore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA