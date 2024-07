Un francobollo per l'Italian international balloon grand prix

Nel 2025 Poste San Marino emetterà un francobollo dedicato all'Italian international balloon grand prix e all'aviosuperficie del Sagrantino di Gualdo Cattaneo. Un'iniziativa nata nell'ambito di un progetto di promozione turistica e territoriale ideato e portato avanti dall'associazione Città dell'Aria, che riunisce i Comuni italiani legati al mondo aeronautico per storia, cultura, sport o economia e che ha già promosso altre emissioni filateliche simili dedicate ad altre realtà associate. E questa volta a essere raffigurate nei francobolli di San Marino toccherà al Gran Premio mongolfieristico internazionale, che da 37 anni si tiene a Gualdo Cattaneo, e all'Aviosuperficie del Sagrantino da dove le mongolfiere prendono ogni anno il volo.

Il progetto è stato illustrato al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dove, appunto, si trova l'aviosuperficie. Sono intervenuti alla presentazione, tra gli altri, il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, il direttore di Poste San Marino, Gian Luca Amici, il presidente del Grand Prix, Ralph Shaw, il presidente dell'associazione Città dell'Aria, Luca Briziarelli e il sindaco di Massa Martana, Francesco Federici.

"L'International Balloon Grand Prix - ha ricordato Valentini - ha un'enorme attrattività turistica per tutto il comprensorio.

Basti pensare che in questi giorni in cui si svolge la manifestazione, a cui partecipano circa cento mogolfiere da tutto il mondo, le strutture ricettive di Gualdo Cattaneo sono al completo per il 96 per cento. Da qui nasce l'idea di dare ulteriore risalto all'evento, rappresentandolo insieme al nostro territorio e al nostro parco, dandogli un'identità in giro per il mondo con una raffigurazione in francobollo. Un'immagine e un'identità da portare con sé e magari da mettere in bella mostra nella propria casa".

"L'associazione Città dell'Aria - ha spiegato il presidente Briziarelli - è nata per valorizzare e promuovere la tradizione del volo e i territori italiani che condividono questa passione.

Da quest'anno abbiamo iniziato a farlo anche in forma nuova, con l'emissione di francobolli della Repubblica di San Marino dedicati ad alcune località italiane, per cui ringrazio il segretario di Stato Federico Pedini Amati, che ha sostenuto questa iniziativa, e il direttore generale di Poste San Marino Gianluca Amici. Un'iniziativa che unisce passione per il volo e bellezza dei territori, ma ne fa anche un volano economico e un veicolo di comunicazione per tutto il territorio".

"Il francobollo - ha sottolineato il direttore Amici - seppur risenta del mercato postale, rimane comunque un veicolo e un mezzo di comunicazione importante. Sono mini opere d'arte con le quali si vogliono trasmettere un significato e dei principi fondamentali agli acquirenti".



