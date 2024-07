Specializzanda denuncia molestie, medico sospeso a Reggio Emilia

Un medico in servizio all'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è stato sospeso per 15 giorni, dopo una denuncia di molestie da parte di una giovane specializzanda. Ne dà notizia la Gazzetta di Reggio.

Secondo quando ricostruito, il dottore inviava insistenti messaggi alla specializzanda e le rivolgeva parole e gesti diventate vere e proprie molestie da sopportare finché la giovane non ha deciso di inoltrare un esposto alla direzione dell'Azienda Usl che ha aperto un provvedimento disciplinare a carico del medico.

L'uomo si è difeso sostenendo che il suo modo di porsi era frutto di un atteggiamento scherzoso e di non aver mai oltrepassato una certa soglia.

Alla fine delle due settimane di sospensione, il medico andrà a lavorare nell'ospedale di un'altra provincia, ma si tratterebbe di un trasferimento chiesto in precedenza dallo stesso medico.



