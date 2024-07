Noa in concerto a Comacchio con l'anteprima del nuovo album

L'artista yemenita-israeliana Noa sarà in concerto a Comacchio (Ferrara) il 30 luglio, in piazza della Cattedrale, con la presentazione in prima nazionale dei brani del nuovo album in uscita nel 2025. L'evento - ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti - rientra nella rassegna 'Classico è contemporaneo' di Emilia-Romagna Festival.

Noa, cantante, compositrice, percussionista, scrittrice e performer, ha sempre saputo unire le influenze culturali mediorientali con quelle occidentali. Nata a Tel Aviv ma cresciuta a New York, ha fatto delle mescolanze identitarie il suo punto di forza e la sua musica è intrisa di suggestioni mediorientali, jazz e rock.

Tra i brani ci saranno composizioni originali di Ruslan Sirota e Gil Dor, membri della band che la accompagna, il primo come pianista e il secondo come chitarrista, storico collaboratore di Noa con cui condivide da decine di anni il percorso artistico. Ruslan Sirota è pianista, compositore e produttore già premiato con Grammy Award e con collaborazioni con musicisti come Stanley Clark, Kanye West, Al Jarreau e George Duke.



