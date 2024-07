Impigliato nei cavi della media tensione, soccorso parapendista

E' rimasto impigliato ai cavi della media tensione, appeso a circa 4 metri d'altezza dal suolo.

Paura nel pomeriggio di oggi a Fanano, nell'appennino modenese per un parapendista che, nel volo, è finito inavvertitamente contro i cavi della media tensione, restando impigliato. Sul posto, intorno alle 16 è accorso il personale del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Pavullo e di quello volontario di Fanano. I pompieri hanno recuperato e riportato a terra il pilota in buone condizioni di salute, utilizzando la piattaforma aerea in forza a Pavullo.

In via precauzionale erano stati allertati anche il nucleo Saf-Speleo alpino fluviale di Bologna, mentre da Modena è partita anche un'autoscala per le operazioni di soccorso. Sul posto, da Fanano, i Carabinieri, la Polizia Locale, i sanitari con ambulanza e volontari e il Pronto intervento Hera per disalimentare la linea elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA