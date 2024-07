Festa del Racconto, anteprima con Nevo, 80 ospiti dal 2 ottobre

Parte con l'anteprima del 16 settembre, che vedrà ospite Eshkol Nevo a Carpi con il suo libro di racconti Legami (Feltrinelli Gramma), la XIX edizione della Festa del Racconto, a cura di Leonardo G. Luccone. Oltre 50 gli incontri e più di 80 gli ospiti dell'edizione 2024 che si svolgerà dal 2 al 6 ottobre in vari luoghi dei comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, compresa piazza dei Martiri a Carpi con un reading party, per la maggior parte a ingresso gratuito.

Tra le novità, l'omaggio a Franz Kafka, nell'anno del centesimo anniversario dalla scomparsa, con numerosi appuntamenti tra cui una selezione di letture dei racconti da Il medico di campagna e dai diari scelta da Luca Crescenzi per la voce di Tommaso Ragno, lo spettacolo di Mauro Covacich tratto dal suo recentissimo Kafka (La nave di Teseo) e microletture nelle librerie. Ad aprire la Festa, il 2 ottobre a Soliera, sarà la premio Strega Helena Janeczek in dialogo con la scrittrice Caterina Bonvicini su Il tempo degli imprevisti (Guanda).

Nell'ultima giornata, fitta di appuntamenti, spettacolo musicale al Teatro comunale di Carpi di Enrico Brizzi e The Perfect Cousins, in concomitanza con l'uscita del nuovo romanzo Due (Harper Collins), trent'anni dopo la pubblicazione di Jack Frusciante è uscito dal gruppo.

Tra gli ospiti: Giulia Caminito, Daria Bignardi, Paolo Giordano, Lavinia Bleve, Mario Calabresi, Beppe Cottafavi, Concita De Gregorio, Claudia Durastanti, Antonio Franchini, Vera Gheno, Régis Jauffret, Antonella Lattanzi, Pablo Maurette, Antonio Moresco, Non Una Di Meno, Chiara Valerio, Simona Vinci, Antoine Volodine e Franco Berrino. Grande spazio anche alla musica con le performance di Aeham Ahmad, di Dente e di Johnny Mox, polistrumentista, la cui esibizione sarà accompagnata da un live drawing di Enrico Pinto.

Numerosi i concorsi creativi live tra cui un poetry slam e uno Scouting Night Live, un'occasione per promuovere il proprio testo letterario davanti al pubblico e a una platea di editor, agenti e scout letterari invitati dal festival. "La Festa del Racconto mette al centro i lettori, ogni lettore, e si concentra sulla radice del racconto, che è protagonista della riflessione grazie a incontri con alcuni tra i maggiori scrittori di storie brevi a livello italiano e internazionale" spiega Leonardo G. Luccone, direttore scientifico di questa edizione.

Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Carpi è dedicato il contest Narrofficina sul tema della prigione ispirato dall'ultimo libro di Daria Bignardi Ogni prigione è un'isola (Mondadori). In collaborazione con le tre librerie di Carpi e presso la biblioteca cittadina verrà organizzata una serie di appuntamenti in cui alcuni degli autori presenti al festival incontreranno una selezione di bookclub provenienti da tutta Italia. "Anche quest'anno proporremo incontri con autori di calibro nazionale, reading, eventi, attività per i più piccoli, grazie al lavoro anche di tante e tanti volontari, che ringrazio vivamente" sottolinea il sindaco di Carpi, Riccardo Righi.



