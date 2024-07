A Bologna concerto per le vittime della strage alla stazione

Il direttore francese Frédéric Chaslin torna sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna per il tradizionale concerto del 2 agosto in Piazza Maggiore, in programma alle 21.15, dedicato alle vittime della strage alla stazione di Bologna del 1980. Nel corso della serata verranno eseguiti i brani vincitori del Concorso Internazionale di Composizione "2 agosto", che quest'anno compie trent'anni, promosso dall'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione e dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi.

I tre brani vincitori del concorso, che dal 2019 è organizzato dal Teatro Comunale di Bologna, sono 'Tishtrya' del trentaquattrenne iraniano Sina JafariKia (terzo premio) ispirato alla tradizione musicale e alla mitologia del suo paese d'origine; 'Memento' del ventisettenne Lorenzo Petrizzo (secondo classificato) che ha inserito nel brano numerosi riferimenti alla strage del 2 agosto, a partire dalle mutazioni, 85 come le vittime, su una ninna nanna popolare emiliana; e infine 'Essere un fiore' di Francesco Darmanin (classe 1995, vincitore del primo premio) che ha tratto il titolo dalle parole della poetessa Emily Dickinson "To be a Flower, is profound Responsibility", legando il tema della memoria con quello della responsabilità individuale.

Due menzioni speciali della giuria del Concorso (presieduta da Silvia Colasanti, e composta da Raquel García-Tomás, Virginia Guastella, Frédéric Chaslin e Marcello Panni) sono andate a Francesco Mariotti per 'Quadri' e a Graziano Ricciardi per 'Reductio ad absurdum'. Dopo la premiazione dei vincitori del Concorso, la seconda parte della serata vedrà invece l'esecuzione di due celebri pagine per pianoforte e orchestra del Novecento come il 'Concerto in sol maggiore' di Maurice Ravel e la 'Rhapsody in Blue' di George Gershwin, con Chaslin impegnato nella duplice veste di direttore d'orchestra e solista. Il concerto è ad ingresso libero con trasmissione in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.



