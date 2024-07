La Toscanini compie 50 anni e moltiplica i concerti in E-R

Con 13 concerti sinfonici nella prossima stagione l'Orchestra Filarmonica Toscanini, che nel 2025 compirà 50 anni, sarà ancora più presente in tutta l'Emilia-Romagna. L'offerta artistica, infatti, è triplicata rispetto allo scorso anno, per rafforzare la presenza della cultura musicale sul territorio in linea con gli obiettivi del nuovo Cda della Fondazione Toscanini che, insieme alla Regione Emilia-Romagna, è tra i fondatori dell'Orchestra. La nuova programmazione è stata presentata dall'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, dal presidente della Fondazione Toscanini Paolo Pinamonti, e dal soprintendente Ruben Jais. "I concerti che la Toscanini terrà in Regione, oltre a quelli fatti a Parma, sono triplicati e quindi l'orchestra diventa sempre più regionale e presente in tutte le città.

Questa è una strada che vogliamo percorrere sempre di più", sottolinea l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, che ricorda come si siano moltiplicati anche gli impegni internazionali "in Germania, Portogallo e Olanda". "D'accordo con la Regione si è deciso di rinforzare l'orchestra Toscanini come grande orchestra sinfonica, con un intervento sui repertori e un avvio di concorsi per rinforzare l'organico orchestrale", ricorda il presidente Paolo Pinamonti, che definisce "fondamentale" l'apporto del nuovo direttore artistico, il maestro Ruben Jais, che da gennaio lavora a Parma con la Toscanini. Oltre alla stagione sinfonica, la Toscanini sarà impegnata nella stagione lirica al Teatro Regio di Parma, al Teatro Magnani di Fidenza, al Teatro Municipale di Piacenza e al Teatro Claudio Abbado di Ferrara e in atri teatri della regione. La Fondazione Toscanini punta anche sui giovani talenti, grazie all'Academy e alla Toscanini Next, che porterà il suo repertorio che fonde generi musicali in 27 teatri della regione.



