Edoardo Bennato al Festival internazionale del videoclip

Edoardo Bennato è il primo ospite annunciato all'ottava edizione di IMAGinACTION, festival internazionale del videoclip in programma il 21 e 22 settembre al teatro Comunale di Bellaria Igea Marina (Rimini) con la direzione artistica del regista Stefano Salvati.

Sarà un vero e proprio omaggio - anticipano gli organizzatori - "a uno degli artisti italiani più innovativi e anticonvenzionali, il primo in Italia, alla fine degli anni settanta, a inventare un nuovo concetto di videoclip grazie alla sua spiccata creatività e al concept album 'Burattino senza fili' che con i suoi personaggi collodiani - per carattere e connotazioni - si prestava ad un felice connubio musica-video".

Bennato sarà protagonista della serata del 22 settembre con un live e la proiezione delle immagini dei videoclip dei suoi capolavori. Durante la due giorni l'Academy del Festival assegnerà il Premio Miglior Videoclip italiano 2024 (riconoscimento istituito in collaborazione con Fimi, Afi, Pmi e le case discografiche italiane), oltre ad alcuni premi speciali. Gli artisti che saliranno sul palco del Comunale dialogheranno con alcuni giornalisti in una cornice intima, raccontando la loro storia e il loro percorso musicale attraverso un mix di immagini, parole e musica, tra esibizioni dal vivo e proiezione dei video più famosi, com'è nella tradizione del Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA