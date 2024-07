E-R, stop al lavoro nei cantieri nelle ore più calde

Stop al lavoro nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo in condizioni di caldo estremo o anomalo, dalle 12.30 alle 16. Con un'ordinanza regionale che viene firmata domani dalla presidente facente funzioni, Irene Priolo, da lunedì scatterà il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello 'alto'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA