Bonfietti, 'ministero escluda la nuova associazione Avdau'

Daria Bonfietti, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della Strage di Ustica, definisce "inaccettabile per modalità e contenuti" la decisione di far aderire l' Associazione per la verità sul disastro aereo di Ustica (Avdau) al protocollo d'intesa "già in vigore da molti anni", tra ministero dell'Istruzione e associazioni delle vittime del terrorismo, finalizzato a "realizzare iniziative didattiche e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale".

Daria Bonfietti sostiene infatti che non si possa toccare burocraticamente, inserendo una nuova realtà, un protocollo d'intesa firmato ufficialmente da ministro e associazioni.

"Ma ancor più non è accettabile - continua - rispetto ad un consesso di associazioni che operano da molti anni, che sono state legittimate nel tempo dalla collaborazione anche con la Presidenza della Repubblica, che rappresentano storicamente le esigenze e le aspirazioni di chi è stato colpito da stragi e terrorismo, che hanno dato vita a innumerevoli e svariate positive iniziative anche in collaborazione con la scuola, introdurre 'integrazioni' senza aver valutato l'effettiva rappresentatività e le pratiche attuate da eventuali nuovi pretendenti".

"Con un'operazione tutta politica, di evidente volontà di riscrittura della storia, si vuole accreditare una 'nuova' associazione che ha soltanto una iscritta, figlia di una vittima, che non ha mai avuto ruolo negli anni per le vittime della strage di Ustica, sia in ambito giudiziario, con nomina periti e difensori, sia durante le indagini, sia nei procedimenti penali e civili, sia nell'iter legislativo per il riconoscimento anche ai parenti delle vittime di Ustica dei benefici della legge sul terrorismo, né tanto meno nelle iniziative per il ricordo e la memoria, ad esempio per la realizzazione del Museo per la memoria di Ustica, e che oggi ha il solo 'merito' di sostenere la tesi della bomba tanto cara a parte della destra", attacca Bonfietti che ha chiesto al ministro dell'Istruzione di ritirare il provvedimento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA