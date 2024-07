Usare il pc con la forza del pensiero, test a Lepida

Navigare sul web, aprire pagine e leggere mail con la sola forza del pensiero. E' il primissimo incoraggiante risultato dei test su BrainWaves, il progetto promosso da Cryptolab e Lepida, la società tech della Regione Emilia-Romagna.

Nei mesi scorsi alcuni dipendenti di Lepida hanno fatto dei test, aprendo alla possibilità di autenticarsi al proprio computer, cellulare o tablet solo attraverso le onde cerebrali.

I test hanno dimostrato che, a determinate condizioni, il cervello umano può funzionare da elemento autenticante.

Il progetto, in estrema sintesi, consiste nel mettere in comunicazione il cervello umano con il computer utilizzando come hardware un esile cerchietto da indossare sulla fronte. In particolare è stata verificata la possibilità di eseguire un accesso sicuro al computer con un software che si collega a un elettro-scanner di onde cerebrali.

L'utilizzo delle onde cerebrali può avere molte applicazioni, a cominciare dall'uso per le persone con disabilità gravi o in ambito cybersecurity.

"Sperimentare - dice il direttore di Lepida Gianluca Mazzini - è da sempre nel nostro cuore. Siamo partiti dall'idea di riconoscere chi abbiamo di fronte sulla base delle sue onde cerebrali e capire se vuole davvero autenticarsi a un servizio.

I risultati sono stati superiori alle aspettative. Una prima ricaduta potrebbe essere un mouse attivato dal pensiero, che libera una mano e rende più lieve l'interazione col pc".



