Lieve malore per il sindaco di Parma Michele Guerra

Il sindaco di Parma Michele Guerra ha accusato un lieve malore che lo ha costretto ad andare in ospedale da dove, in serata, ha fatto un breve video per ringraziare tutti dell'affetto e per rassicurare sulle sue condizioni.

"Ho ricevuto un'ondata di affetto che mi emoziona - ha detto - ringrazio tutti, ringrazio il personale dell'ospedale che in pochissimo tempo mi ha rimesso in sesto. Voglio però rassicurare tutti, avrò bisogno di un po' di riposo, ma nulla di grave, anche i risultati degli esami sono buoni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA