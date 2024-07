Contrasto alle cavallette, la Regione E-R rimborsa il 50%

La Regione Emilia-Romagna sostiene il piano di lotta e contenimento delle infestazioni di cavallette, con rimborsi fino al 50% ai Comuni colpiti, in particolare in Romagna, del costo pagato direttamente o attraverso gli agricoltori professionali per gli interventi insetticidi.

"La combinazione di misure preventive, monitoraggio costante e adozione di interventi in loco - dice l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi - è cruciale per affrontare e mitigare gli effetti di queste invasioni. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e metodi di controllo sono poi fondamentali per garantire la resilienza delle colture agricole contro tali attacchi. Importante anche la tempestività degli interventi, su cui la Regione ha promosso azioni informative presso le aziende agricole e i Comuni, già dai mesi di maggio-giugno".

Il piano prevede un accordo biennale di collaborazione gestito dal settore fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione per il contrasto alle infestazioni di cavallette in Romagna con le dieci amministrazioni comunali di Cesena, Meldola, Civitella, Sarsina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Predappio, Montiano, Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno. I fondi hanno permesso di avviare il rimborso agli interventi nelle grillare, i luoghi di nascita delle cavallette, la cui individuazione tempestiva è fondamentale per la strategia di contrasto. Successivamente le grillare vengono trattate con un insetticida biologico che ha recentemente ottenuto dal ministero della Salute l'autorizzazione per l'impiego contro le cavallette sui campi di erba medica. Per ogni trattamento è stato previsto un costo standard di 200 euro, di cui il 50% a carico del proprietario e il resto del Comune, successivamente rimborsato dalla Regione.



