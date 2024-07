I vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti ieri sera per l'incendio di un fabbricato agricolo in via Bel Pavone. Le fiamme hanno riguardato anche un trattore e la vegetazione circostante. Nel rogo sono morte due mucche e i danni sono ingenti. In corso di accertamento le cause, la polizia è stata sul posto per i rilievi e le prime verifiche.





