A Bologna piazze Roosevelt e Galileo saranno dei giardini

Un giardino con panchine e spazi per passeggiare e uno spazio alberato. Sarà questo il nuovo volto di piazza Roosevelt e piazza Galileo Galilei, nel cuore di Bologna e a due passi da Palazzo d'Accursio. Sotto ai due spazi verdi, verrà realizzato un nuovo parcheggio interrato di due piani, con circa 140 posti auto e 90 stalli per le moto. Ad illustrare il progetto è stata l'assessora alla Nuova mobilità del Comune di Bologna, Valentina Orioli insieme a Cleto Carlini, direttore del settore mobilità sostenibile del dipartimento cura e qualità del territorio del Comune di Bologna.

La gara europea per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la trasformazione delle due piazze è stata vinta da Tasca Studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari, Cairepro cooperativa, AR/S Archeosistemi Società Cooperativa, Alfa Solution SPA e Polinomia Sri. Il loro progetto è risultato il migliore tra altre 14 proposte. Il raggruppamento, che ha già svolto diversi progetti come i parcheggi interrati all'ex Sarsa e nelle piazze della Vittoria-Martiri 7 luglio a Reggio Emilia e la riqualificazione dell'area di Porta Bologna a Pieve di Cento, avrà ora 6 mesi di tempo, a partire da settembre, per la presentazione del progetto definitivo. La gara è stata finanziata, per un importo di circa 740mila euro, da un contributo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la progettazione di opere prioritarie contenute nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

La realizzazione dell'opera, che secondo Orioli verrà ultimata probabilmente "entro la fine del prossimo mandato", avrà un costo complessivo stimato di 15 milioni di euro, che il Comune adesso dovrà reperire. "Una volta che Bologna ha deciso di realizzare l'infrastruttura tranviaria necessariamente cambia anche la visione del sistema dei parcheggi", spiega Orioli che esclude che da parte del Comune sia in atto una "guerra alle auto". "La realizzazione di nuove infrastrutture - chiarisce l'assessore - per noi si integra necessariamente con la rigenerazione urbana, come avverrà in piazza Roosevelt e piazza Galileo".



