Ottantenne scivola sul sentiero nel Modenese, è grave

Un ottantenne di Pescia Fiorentina (Grosseto) è stato recuperato dal Soccorso Alpino dopo una caduta di sessanta metri in un canalone erboso sul sentiero che da Pian Cavallaro porta al Monte Cimone, nell'Appennino modenese. Quando è scivolato era insieme alla moglie e ha riportato traumi, tra cui uno cranico e alla schiena. I tecnici hanno stabilizzato l'anziano per poi caricarlo a bordo dell'elisoccorso e trasportarlo in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna.

Un altro intervento, intorno alle 14, è stato fatto in zona Taburri di Fanano, dove una donna si era probabilmente fratturata una caviglia. Anche lei, 69enne di San Lazzaro di Savena (Bologna) è stata portata in elicottero in ospedale.





